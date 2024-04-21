Окупанти контролюють 30% Красногорівки на Донеччині – Bild (мапа)

Красногорівка розташована за 20 км на захід від Донецька.

Окупаційні війська Росії зайняли 30% міста Красногорівка у Донецькій області.

Про це пише Bild.

Експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке нагадав, що раніше окупанти застосували там "танк-черепаху", завдяки чому їм вдалося увійти до міста.

Красногорівка: мапа Bild

Красногорівка: мапа Bild

"ЗС РФ жорстоко обстрілюють багатоповерхові будинки в центрі Красногорівки, які залишаються під контролем ЗСУ. При цьому використовується не лише авіація, а й самохідні 240-мм міномети "Тюльпан", - додав оглядач Bild.

Красногорівка: Deepstatemap

Нагадаємо, за даними Bild, під Часовим Яром могло більше не залишитися систем ППО.

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