Окупанти вгатили балістикою по Одещині: перші подробиці

Вибухи лунали під час повітряної тривоги.

Сьогодні, 21 квітня, російська армія вдарила балістикою по припортовій інфраструктурі. Четверо осіб постраждали.

Про це повідомив у Telegram-каналі мер Одеси Геннадій Труханов.

"Ворог цілив знов по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання", — написав він.

Очільник ОВА Олег Кіпер уточнив, що кількість поранених внаслідок удару РФ зросла до чотирьох: з них три чоловіки та жінка.

Раніше повідомлялося, що в Одесі під час оголошеної повітряної тривоги лунали вибухи.

Напередодні окупанти завдали чергового ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки зруйнований одноповерховий будинок та пошкоджені ті, які розташовані поруч.

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