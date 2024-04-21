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В Одесі під час повітряної тривоги прогримів вибух

В Одесі під час повітряної тривоги прогримів вибух

В Одесі пролунав вибух / Фото: pixabay.com

Перебувайте в укриттях.

Сьгодні, 21 квітня, в Одесі було чутно вибухи. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

"Лишайтеся в укриттях. В місті чутно вибух", – закликав мер Одеси Геннадій Труханов.

Раніше стало відомо, що низку областей України охопила повітряна тривога.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, окупанти завдали чергового ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки зруйнований одноповерховий будинок та пошкоджені ті, які розташовані поруч.

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