В Одесі під час повітряної тривоги прогримів вибух

Перебувайте в укриттях.
Сьгодні, 21 квітня, в Одесі було чутно вибухи. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.
"Лишайтеся в укриттях. В місті чутно вибух", – закликав мер Одеси Геннадій Труханов.
Раніше стало відомо, що низку областей України охопила повітряна тривога.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, окупанти завдали чергового ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки зруйнований одноповерховий будинок та пошкоджені ті, які розташовані поруч.
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