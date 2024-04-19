В Одесі лунають потужні вибухи

В Одесі у п'ятницю, 19 квітня, пролунало кілька вибухів. В Одеській області о 13:46 оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та моніторингові чати.

"В Одесі пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні "Суспільного". Згодом медіа написало про ще один вибух у місті.

Телеграм-канал "Новости Одесса | Одеса" повідомило, що після вибухів у небо здійнявся стовп диму.

Місцева влада вибухи поки не коментує. Втім, очільник ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців Одещини і попросив перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Тим часом Сили оборони півдня заявили, що триває бойова робота: "Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя".

Як повідомлялося, вночі 19 квітня РФ вдарила ракетами і дронами по Одеській області. Російські окупанти цілили по критичній інфраструктурі регіону.

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