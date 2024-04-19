В Одессе раздаются мощные взрывы

В Одессе в пятницу, 19 апреля, прогремели несколько взрывов. В Одесской области в 13:46 объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из Крыма.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и мониторинговые чаты.

"В Одессе раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении "Суспільного". Впоследствии медиа написало о еще одном взрыве в городе.

Телеграмм-канал "Новости Одесса | Одесса" сообщило, что после взрывов в небо поднялся столб дыма.

Местные власти взрывы пока не комментируют. Впрочем, глава ОВА Олег Кипер обратился к жителям Одесской области и попросил находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Между тем Силы обороны юга заявили, что продолжается боевая работа: "Напоминаем! Это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не должны караулить вам жизнь".

Как сообщалось, ночью 19 апреля РФ ударила ракетами и дронами по Одесской области. Российские оккупанты целили по критической инфраструктуре региона.

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