ДСНС показала наслідки удару по Одесі (фото)

Ціллю ворога знову стала цивільна інфраструктура.
Окупанти завдали чергового ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки зруйнований одноповерховий будинок та пошкоджені ті, які розташовані поруч.
Про це повідомляє ДСНС.
Як зазначається, рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили розповсюдження вогню.
"На жаль, є 5 постраждалих людей, з яких – 1 дитина. Троє дорослих від госпіталізації відмовились, дитину та жінку госпіталізували до медичного закладу", – підсумували у відомстві.
Нагадаємо, окупаційна армія Росії продовжує регулярно атакувати Одесу та область ударними дронами і балістичними ракетами.
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