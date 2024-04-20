ДСНС показала наслідки удару по Одесі (фото)

Окупанти завдали чергового ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки зруйнований одноповерховий будинок та пошкоджені ті, які розташовані поруч.

Про це повідомляє ДСНС.

Наслідки удару по Одесі 20 квітня / Фото: ДСНС України у Telegram

Як зазначається, рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили розповсюдження вогню.

"На жаль, є 5 постраждалих людей, з яких – 1 дитина. Троє дорослих від госпіталізації відмовились, дитину та жінку госпіталізували до медичного закладу", – підсумували у відомстві.

Наслідки удару по Одесі 20 квітня / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, окупаційна армія Росії продовжує регулярно атакувати Одесу та область ударними дронами і балістичними ракетами.

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