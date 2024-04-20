ГСЧС показала последствия удара по Одессе (фото)

Целью врага снова стала гражданская инфраструктура.
Оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате атаки разрушен одноэтажный дом и повреждены расположенные рядом.
Об этом сообщает ГСЧС.
Как отмечается, спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространение огня.
"К сожалению, есть 5 пострадавших людей, из которых – 1 ребенок. Трое взрослых от госпитализации отказались, ребенка и женщину госпитализировали в медицинское учреждение", – подытожили в ведомстве.
Напомним, оккупационная армия России продолжает регулярно атаковать Одессу и область ударными дронами и баллистическими ракетами.
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