В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв

Находитесь в укрытиях.
Сегодня, 21 апреля, в Одессе были слышны взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
"Оставайтесь в укрытиях. В городе слышен взрыв", – призвал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Ранее стало известно, что ряд областей Украины охватила воздушная тревога.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Напомним, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате атаки разрушен одноэтажный дом и повреждены расположенные рядом.
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