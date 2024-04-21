В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв

Сегодня, 21 апреля, в Одессе были слышны взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

"Оставайтесь в укрытиях. В городе слышен взрыв", – призвал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее стало известно, что ряд областей Украины охватила воздушная тревога.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Напомним, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате атаки разрушен одноэтажный дом и повреждены расположенные рядом.

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