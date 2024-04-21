Оккупанты ударили баллистикой по Одесчине: первые подробности

Взрывы раздавались во время воздушной тревоги.

Сегодня, 21 апреля, российская армия ударила баллистикой по припортовой инфраструктуре. Четверо человек пострадали.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Враг целил вновь по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры. Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из которых упал потолок. На частном дворе произошло возгорание", — написал он.

Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что количество раненых в результате удара РФ возросло до четырех: из них три мужчины и женщина.

Ранее сообщалось, что в Одессе во время объявленной воздушной тревоги раздавались взрывы.

Накануне оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате атаки разрушен одноэтажный дом и повреждены расположенные рядом.

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