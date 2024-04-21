Ненастье накрыло Украину: в шести областях частично нет света

Энергетики работают, чтобы возобновить электроснабжение как можно быстрее.

По состоянию на обед 21 апреля из-за непогоды в Украине обесточены 76 населенных пунктов в шести областях.

Об этом сообщило Министерство энергетики.

Согласно информации энергетики, проблемы с электроснабжением зафиксированы в:

Киевской области

Из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте.

Сумской области

Из-за непогоды обесточено 1790 абонентов в 20 населенных пунктах. Из-за вражеских обстрелов без света остались 775 точек учета.

Кировоградской области

К утру из-за непогоды остаются отключенными 1762 точки учета в 16 населенных пунктах.

Одесской области

В результате неблагоприятных погодных условий без света остаются 5350 абонентов в 9 населенных пунктах.

Черниговской области

Из-за ухудшения погодных условий отключены 2079 абонентов в 7 населенных пунктах.

Николаевской области

Из-за непогоды остаются обесточенными 2013 точек учета в 3 населенных пунктах.

Ситуация со светом в других регионах

В Днепропетровской области по технологическим причинам остаются обесточенными 789 абонентов. Из-за вражеских обстрелов нет света у 812 абонентов. В г. Каменское грузовой машиной поврежден газопровод, прекращено газоснабжение 10 домов.

В Донецкой области, по данным Минэнерго, из-за боевых действий обесточивалось 2225 абонентов. Заживлено 5592 точек учета в 3 населенных пунктах.

В Запорожской области из-за технологического нарушения выключались 2888 абонентов в 5 населенных пунктах – на утро все заживали. Из-за боевых действий остаются обесточенными 3730 точек учета в 50 населенных пунктах.

В Харьковской области из-за боевых действий за прошедшие сутки обесточено 426 абонентов. Заживлены 2032 отключаемые ранее точки учета. Также из-за сетевых ограничений отключено 260 тысяч абонентов. В результате повреждений газовых сетей от газоснабжения в области отключено 650 потребителей.

Напомним, в Минэнерго рассказали о дискуссиях, будут ли повышать тарифы на свет.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.