В Україні під Часовим Яром могло більше не залишитися систем ППО - BILD

Аналітики припустили про відсутність ППО після того, як російський штурмовик під час польоту не був збитий.

В Україні під Часовим Яром могло більше не залишитися систем ППО для відбиття російських ракетних та дронових ударів.

Про це повідомляють аналітики BILD.

Як зазначається, військовий експерт Юліан Репке дійшов висновку, вивчивши одне з відео під час боїв в Часовому Яру.

На записі російський штурмовик Су-25 атакував місто, пролетівши над селом Іванівське, за яке зараз йдуть бої. ЗСУ утримують приблизно половину села. Су-25 рухався на низькій висоті з боку Бахмута. Штурмовик наблизився до позицій ЗСУ менш як на три кілометри і випустив теплові пастки. Однак спроб збити його так і не було, і він пішов назад у бік Бахмута. Репке називає ці кадри “драматичними”.

"Кілька місяців тому не можна було уявити, щоб над контрольованим ЗСУ містом літав російський штурмовик, а його не збивали з ПЗРК", - зазначає аналітик.

За його словами, раніше вважалося, що на озброєнні ЗСУ тисячі американських ПЗРК Stinger та їхніх радянських аналогів.

“Але, здається, вони добігли кінця. Дуже тривожно, що Україна, очевидно, не має зенітних ракет, щоб оборонятися тут”, - констатував Репке.

Нагадаємо, що Patriot, найімовірніше, збив бомбардувальника РФ Ту-22М3, який повертався після атаки по Україні.

Читайте також: