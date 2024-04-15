Випалена земля: який вигляд має Роботине, яке знищує ворог (відео)

Роботине неможливо зараз назвати населеним пунктом, тому що населення в ньому немає.

Село Роботине на Запоріжжі стоїть зруйноване та безлюдне після численних російських атак. Вигляд населеного пункту зняли на відео з дрона.

Відповідний ролик виклали Сили оборони півдня України.

У підписі до відео вказано, що такий вигляд зараз має Роботине, яке навіть неможливо назвати населеним пунктом, бо населення немає. Рятуючись від окупантів, люди змушені були виїхати, бо не залишилося жодної цілої хати.

"Таке обличчя має "руський мир". Саме так "асвабадітєлі" звільняють наші території... звільняють від квітучих садів, від затишних хат, від дитячого сміху і геть від життя. А потім, хизуючись на руїнах, звітують про "успіхи на фронті", – зазначили в Силах оборони.

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Зруйноване і безлюдне Роботине зняли на відео з дрона

Нагадаємо, 9 квітня Сили оборони півдня України спростували заяву депутата Запорізької облради про те, що в результаті штурмових дій росіяни зайшли до Роботиного і фактично закріпилися там.

За даними Генштабу ЗСУ на 15 квітня, російські війська 9 разів атакували позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

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