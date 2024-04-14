"Два-три тижні": астролог зробив прогноз щодо руйнувань та війни в Україні

Після декількох ракетних атак росіян по українській енергетиці в суспільстві почали знов обговорювати тему можливого блекаута. Енергетики офіційно заявили про значні наслідки руйнувань та закликали економити електроенергію.

Спираючись на власні дослідження, свою думку про те, що може трапитись найближчим часом, висловив в коментарі для ТСН.ua астролог Олексій Кириченко. Він спрогнозував те, чи можливий в Україні блекаут та якою може бути мобілізація після прийняття відповідного закону.

"В астрології з обмеженнями пов’язана енергія Сатурна. Зараз, навесні, поруч із Сатурном багато планет. Тобто він в центрі астрологічних конфігурацій. Це означає, що зараз відбуваються процеси, пов’язані з обмеженнями. Наприклад, обмеження постачання зброї, обмеження електроенергії, обмеження для чоловіків у зв’язку з прийняттям закону про армію (про мобілізацію – Ред.). Обмеження, пов’язані з енергетикою, будуть відчуватись приблизно два роки. Рішення проблеми буде знайдено за рахунок інших країн", – каже Олексій Кириченко.

Та додає: "Але влітку планета Сатурн не буде перебувати в сильних аспектах. Влітку обмежень буде менше. І взимку Сатурн не буде перебувати в центрі інших планет. Щодо нинішніх руйнувань, то обмеження, звісно, є, але не катастрофічні".

За словами Кириченка, є ризик того, що у найближчі два-три тижні росіяни можуть додатково зруйнувати певні об’єкти в Україні.

"Скоріш за все, йдеться про два тижні. Сонячне затемнення пройшло, тому не зрозуміло, чи відбудеться руйнація по інерції, чи ні. В травні руйнація не прогнозується", – каже астролог.

Закон про мобілізацію можуть змінити

Олексій Кириченко, спираючись на астрологічні дослідження, подивився, якою може бути мобілізація. Він каже наступне: "В квітні ці заходи більш сильні, жорсткі, а в травні-червні – послаблені. Закон про мобілізацію прийнятий в період ретроградного Меркурія, далі в нього будуть вноситись правки. Маю на увазі те, що він не буде константою. Овен – непослідовний знак зодіака, тому закон буде доопрацьовуватись".

Складні дати весни 2024 року

"Наступні складні періоди можливі в травні. Розташування планет в цілому не є кризовим, але якщо в проекції на карту незалежності України від 24.08.1991, то позиція Марса невигідна. Марс пов’язаний з військовими, з армією. Для української армії я не прогнозую травень як вдалий місяць. В травні – негативний період, але можуть бути затверджені тенденції до зменшення війни", – каже астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше повідомлялось про те, що за прогнозами тарологів, на Україну може напасти ще одна країна.

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