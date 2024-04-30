Астрологічний прогноз на 30 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий для підготовки до нових починань – обмірковування деталей та визначення тактики та стратегії.

Символ дня: Сувій.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: бурштин, синій нефрит, синя яшма.

За яку частину тіла відповідає: криж.

Хвороби дня: хвороба, що почалася сьогодні, може затягнутися, більше того, стати хронічними, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: шлунок потребує навантаження, тому не можна голодувати та постувати, але й переїдати не варто – користі це не принесе.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна вчитися магії, вивчаючи відповідну езотеричну літературу.

Сни дня: сни нинішньої ночі здійснюються, але важливо правильно їх розшифрувати.

Табу дня: не можна використовувати з корисливою метою чужі таємниці.

Цитата дня: «Будьте уважними до своїх думок, вони – початок вчинків» (Лао-Цзи).

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