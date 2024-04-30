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Астрологический прогноз на 30 апреля

Астрологический прогноз на 30 апреля

Свиток - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время благоприятно для подготовки к новым начинаниям – обдумывания деталей и определения тактики и стратегии.

Символ дня: Свиток. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: янтарь, голубой нефрит, синяя яшма. 

За какую часть тела отвечает: крестец. 

Болезни дня: начавшаяся сегодня болезнь может затянуться, более того, стать хроническими, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. 

Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому нельзя голодать и поститься, но и переедать не стоит – пользы это не принесет. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: можно обучаться магии, изучая соответствующую эзотерическую литературу. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются, но важно правильно их расшифровать. 

Табу дня: нельзя использовать в корыстных целях чужие тайны. 

Цитата дня: «Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков» (Лао-Цзы).

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