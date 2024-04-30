Астрологический прогноз на 30 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время благоприятно для подготовки к новым начинаниям – обдумывания деталей и определения тактики и стратегии.
Символ дня: Свиток.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: янтарь, голубой нефрит, синяя яшма.
За какую часть тела отвечает: крестец.
Болезни дня: начавшаяся сегодня болезнь может затянуться, более того, стать хроническими, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому нельзя голодать и поститься, но и переедать не стоит – пользы это не принесет.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно обучаться магии, изучая соответствующую эзотерическую литературу.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются, но важно правильно их расшифровать.
Табу дня: нельзя использовать в корыстных целях чужие тайны.
Цитата дня: «Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков» (Лао-Цзы).
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