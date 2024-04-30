Астрологический прогноз на 30 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время благоприятно для подготовки к новым начинаниям – обдумывания деталей и определения тактики и стратегии.

Символ дня: Свиток.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: янтарь, голубой нефрит, синяя яшма.

За какую часть тела отвечает: крестец.

Болезни дня: начавшаяся сегодня болезнь может затянуться, более того, стать хроническими, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому нельзя голодать и поститься, но и переедать не стоит – пользы это не принесет.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно обучаться магии, изучая соответствующую эзотерическую литературу.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются, но важно правильно их расшифровать.

Табу дня: нельзя использовать в корыстных целях чужие тайны.

Цитата дня: «Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков» (Лао-Цзы).

Читайте также: