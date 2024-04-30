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Враг пытается восстановить утраченное положение на острове Нестрига — Deep State

Враг пытается восстановить утраченное положение на острове Нестрига — Deep State

Аналитики обновили карту

Аналитики считают, что Украину ждут тяжелые летние месяцы

Карта обновлена боевых действий обновлена: враг продвинулся западнее Очеретиного, в Керамику, Красногоровке, Кисловце.

Об этом информируют аналитики Deep State.

Также он пытается восстановить утраченное положение на острове Нестрига.

"Напоминаем, что Украину ждут тяжелые летние месяцы", – добавили аналитики.

Напомним, в Генштабе сил обороны Эстонии заявили, что российской армии не удастся захватить Времен Яр на Донбассе до 9 мая.

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