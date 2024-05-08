Не стримались навіть на Великдень: як армія Путіна нещадно нищить місто на Дніпропетровщині

На Великодні свята російські окупанти цинічно обстрілювали Нікополь на Дніпропетровщині. Росіяни прицільно гатили по церкві, нищили навчальні заклади та заганяли людей в укриття.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Перед самим Великоднем на подвір’ї храму в Нікополі розірвався артилерійський снаряд. Величезні шматки ворожого залізяччя розлітались на десятки метрів. Попри наслідки обстрілу - у храмі таки зібралися віряни.

Пилип і Марія змалечку ходили до цієї церкви. Тепер водять власних дітей. Кажуть - хоч прилітає поруч не вперше, поранених у храмі жодного разу не було. Вважають це дивом.

Собор у Нікополі, який обстріляли окупанти

До Великодня понівечений храм до ладу приводили усі разом, кажуть віряни.

Так само разом люди прибирають потрощені меблі та скло і у місцевій школі - там теж був "прильот". Снаряд прилетів сюди саме на Великдень. У приміщенні школи був лише сторож, він вчасно спустився в укриття. Однак будівля закладу лишилась без вікон, каже директорка пані Наталя.

"Особливо постраждали вікна, всі вікна 3 поверхів випали, це були не пластикові, але пластикові - скло теж потріскалось в пластикових вікнах. Зруйновні всі коридори, вікна всіх коридорів, вікна в класах", - каже вона.

Школа у Нікополі

Ставити нові вікна нині немає сенсу. Ворог, що щодня б’є з території окупованого Енергодара.

Майже кожна багатоповерхівка у Нікополі побита. Пані Марія згадує, як ледь не загинула, коли просто підійшла до вікна.

"Я пішла тільки, воно в нас бахнуло. Там, де зарито було і воно сюди на мене і кинуло он туди на ліжко, такий вибув, таке було дуже страшне", - каже вона.

Пані Марія розповідає, як пережила обстріл

За майже два роки, відколи Нікополь під обстрілами, понівечені будинки у місті рахують навіть не сотнями. Приватних - поруйновано близько чотирьох тисяч, багатоквартирних - більше тисячі. Жителі міста не планують свій день навіть на кілька годин наперед, бо ж одна за одною лунають тривоги, нехтувати якими смертельно небезпечно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нікополь пережив 16 атак! Як тримається місто?

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