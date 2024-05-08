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Не стримались навіть на Великдень: як армія Путіна нещадно нищить місто на Дніпропетровщині

Не стримались навіть на Великдень: як армія Путіна нещадно нищить місто на Дніпропетровщині

Нікополь

Окупанти обстрілювали Нікополь навіть на Великдень.

На Великодні свята російські окупанти цинічно обстрілювали Нікополь на Дніпропетровщині. Росіяни прицільно гатили по церкві, нищили навчальні заклади та заганяли людей в укриття.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної. 

Перед самим Великоднем на подвір’ї храму в Нікополі розірвався артилерійський снаряд. Величезні шматки ворожого залізяччя розлітались на десятки метрів. Попри наслідки обстрілу - у храмі таки зібралися віряни.

Пилип і Марія змалечку ходили до цієї церкви. Тепер водять власних дітей. Кажуть - хоч прилітає поруч не вперше, поранених у храмі жодного разу не було. Вважають це дивом.

Собор у Нікополі, який обстріляли окупанти / ©
Собор у Нікополі, який обстріляли окупанти

До Великодня понівечений храм до ладу приводили усі разом, кажуть віряни.

Так само разом люди прибирають потрощені меблі та скло і у місцевій школі - там теж був "прильот".  Снаряд прилетів сюди саме на Великдень. У приміщенні школи був лише сторож, він вчасно спустився в укриття. Однак будівля закладу лишилась без вікон, каже директорка пані Наталя.

"Особливо постраждали вікна, всі вікна 3 поверхів випали, це були не пластикові, але пластикові - скло теж потріскалось в пластикових вікнах. Зруйновні всі коридори, вікна всіх коридорів, вікна в класах", - каже вона. 

Школа у Нікополі / ©
Школа у Нікополі

Ставити нові вікна нині немає сенсу. Ворог, що щодня б’є з території окупованого Енергодара. 

Майже кожна багатоповерхівка у Нікополі побита. Пані Марія згадує, як ледь не загинула, коли просто підійшла до вікна. 

"Я пішла тільки, воно в нас бахнуло. Там, де зарито було і воно сюди на мене і кинуло он туди на ліжко, такий вибув, таке було дуже страшне", - каже вона. 

Пані Марія розповідає, як пережила обстріл / ©
Пані Марія розповідає, як пережила обстріл

За майже два роки, відколи Нікополь під обстрілами, понівечені будинки у місті рахують навіть не сотнями. Приватних - поруйновано близько чотирьох тисяч, багатоквартирних - більше тисячі. Жителі міста не планують свій день навіть на кілька годин наперед, бо ж одна за одною лунають тривоги, нехтувати якими смертельно небезпечно. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нікополь пережив 16 атак! Як тримається місто?

Нагадаємо, аграрії розповіли про криваву ціну хліба через війну Росії

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