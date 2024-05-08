Россияне прорвались в Красногоровку: что говорят в ВСУ

Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода.

Подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы армии РФ, прорвавшиеся в город Красногоровка Марьинского городского общества Покровского района Донецкой области.

Об этом в эфире Армия TV рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

"Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в том числе 59 бригады, враг был блокирован и он пока находится там", — рассказал Назар Волошин.

По его словам, враг отрезан от поставок боекомплекта. А ВСУ полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и ее окрестности. За прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили около 30 врагов на подходах к городу.

Назар Волошин также рассказал, что россияне штурмуют окрестности поселка Нетайлово и пытаются наступать на восточной части Первомайского.

"У Невельского они также заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают", — добавил спикер.

Напомним, 8 мая появились свежие кадры из Красногоровки Донецкой области, которую россияне пытаются "уволить". Они продолжают ФАБами, "Градами", минометами и кассетными боеприпасами обстреливать здания города, где еще находятся люди.

Читайте также: