Где ВСУ отражали нападение оккупантов: Генштаб сообщил новости с фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Купянском направлении украинскими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области, а также Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Новосадово, Торское Донецкой области; Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отбита 21 атака.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 28 атак.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где захватчики семь раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки оккупанты два раза безуспешно атаковали позиции ВСУ.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по радиолокационной станции, двум складам боеприпасов, средству противовоздушной обороны и 17 районам сосредоточения личного состава противника.

Напомним, в ОСГВ "Хортица" 7 мая сообщили, что российские войска прорвались в Красногоровку. Однако подразделения украинских войск заблокировали прорвавшиеся в город вражеские штурмовые группы.