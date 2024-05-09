Генштаб назвал участки фронта, где враг наиболее активно атакует

За прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 11 атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебового и Серебрянского лесничества в Луганской области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Выемка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 45 атак.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки противник 4 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам, 10 районам сосредоточения личного состава и 1 другому важному объекту противника.

Напомним, офицер 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что наступление российских войск на Авдеевском направлении приостановлено. Нет такой активности врага, когда он массово продвигался.

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