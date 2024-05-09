Синоптики обновили прогноз на 9 мая: как изменится погода

В Карпатах ожидается дождь.
Сегодня, 9 мая, в Украине температура днем будет достигать +15...20°С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Осадков не предполагается. Только в Карпатах и в Крыму пройдут небольшие кратковременные дожди.
Ветер северный, северо-восточный, будет достигать скорости 3-8 м/с. На юге и в Закарпатье ожидается днем +15...20°С.
В северных, восточных, Полтавской и Черкасской областях будет в пределах +10...15°С.
В Киевской области переменная облачность. Осадков не предполагается. Ветер северный, будет достигать скорости 3-8 м/с.
Температура в Киевской области будет также +10...15°С. В Киеве столбики термометров покажут днем +12...14°С.
Как сообщалось, в апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов. Среднемесячная температура воздуха апреля в столице составляла 12,8°С, что на 2,8°С выше климатической нормы. Этот месяц стал третьим самым теплым за 144 года наблюдений.