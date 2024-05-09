Аналитики ISW объяснили цели последних российских ракетных обстрелов

Цель агрессоров – разрушить систему энергетики Украины, а не взять ее под контроль.

Российские захватчики будут и дальше наносить массированные ракетные удары по Украине, как минимум до получения всей запланированной военной помощи от США.

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Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны ( ISW ).

Произошедший 8 мая обстрел показал, что россияне пытаются использовать ослабленные возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы успеть максимально разрушить энергетическую систему, чтобы ограничить работу оборонно-промышленного потенциала Украины.

Захватчики продолжат наносить удары, чтобы инфраструктура была повреждена в долгосрочной перспективе, поскольку украинские силы ПВО ослаблены на фоне задержек с поставкой помощи от США.

Также Россия усилила атаки на транспортную инфраструктуру, чтобы ограничить поставки оружия на линию фронта.

"Использование российскими войсками ограниченных серий крупных ракетных ударов и ударов с беспилотников призвано разрушить, а не перекрыть энергосистему Украины. Россия должна использовать большее количество ракет, чтобы прорваться через систему ПВО, расположенную возле энергетических объектов, и нанести им значительный ущерб", – говорится в отчете ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что Свитан предупредил о массированных ракетных ударах по Украине и назвал даты.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

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