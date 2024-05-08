Украине снова грозят блэкауты: когда сообщат новые графики отключений

В Украине снова могут ввести графики отключения света, ведь после террористических ударов врага в ночь на 8 мая поражены ключевые объекты украинской энергетики.

О том, к чему готовиться украинцам, когда и кто сообщит о новых графиках отключений и какая ситуация в украинской энергетике накануне лета, рассказал Артем Зябкин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

В ночь на 8 мая Россия устроила новую террористическую атаку, выпустив по Украине более 76 воздушных целей: дронов, крылатых и баллистических ракет различных типов и модификаций. 56 сбили украинские силы ПВО, но без попаданий не обошлось.

ДТЭК ошеломил новостью

Враг продолжает выбивать украинскую энергетику. Об обстреле трех теплоэлектростанций сообщили в ДТЭК.

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“Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки”, – говорилось в сообщении.

В компании подчеркнули, что эта атака – далеко не первая и еще раз свидетельствует о террористической натуре Путина. Диктатор снова и снова приказывает уничтожать критические объекты инфраструктуры, в том числе энергетику, чтобы обесточить Украину. Мощности ДТЭК были целями каждого массированного обстрела за последние 3 месяца: 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

Энергетики бьют тревогу

В "Укрэнерго" описали масштаб разрушений, которые нанес враг. По состоянию на утро 8 мая из-за непогоды в стране свет отсутствовал в 31 населенном пункте, а из-за других факторов, в частности. в результате боевых действий – 411 сел и городов в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях остались без электричества.

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"В ночь на 8 мая враг выпустил более 50 ракет и 20 "Шахедов" по энергетической инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Это уже пятый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта.

Повреждения получили тепло- и гидроэлектростанции. Также российские "Шахеды" повредили оборудование одного из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе. Пока потребители в этом регионе заживлены резервными схемами.

На поврежденных объектах работает ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы”, – сообщили в “Укрэнерго”.

Украинцам приготовиться!

Разрушения, которые 8 мая нанесены украинской энергетике, серьезные, поэтому уже вечером могут быть проблемы с электричеством не только в отдельных областях, но и по всей стране.

"8 мая вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго.

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Причина – дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, вызванных российскими ударами.

Особенно тяжелая ситуация ожидается сегодня с 18:00 до 23:00. Диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все имеющиеся меры по преодолению дефицита, в частности, импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы", – говорится в сообщении.

Украинцев призвали экономно использовать электроэнергию, особенно с 18:00 до 23:00.

Чтобы смягчить проблему, "Укрэнерго" будет закупать электричество за границей, впрочем, покрыть всю нехватку этим вряд ли получится: объемы не те, да и дорого.

"В вечерние часы из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7623 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1198 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт в час”, – сообщили в Укрэнерго.

Ранее, 5 мая, министр энергетики Украины Герман Галущенко оценил ущерб, нанесенный Россией украинской энергетике. По его словам, в результате серии весенних ударов по энергетике сумма ущерба уже перевалила за миллиард долларов.

Блэкаутов не будет?

Впрочем, еще в конце апреля министр уверял, что несмотря ни на что, тотального блэкаута в Украине ожидать пока не стоит, даже учитывая, что летом потребление электроэнергии растет. Максимум – введут графики отключений.

“К сожалению, нет никаких сомнений в том, что они [российские удары] будут продолжаться. Безусловно, левобережная часть Украины более уязвима по ряду причин. Сейчас очень много появилось экспертов, и все-все знают, что вот все – завтра будет блэкаут и тотальная будет катастрофа. Это все ложь и ложь. Тотального блэкаута в стране не будет. Безусловно, лучше быть готовыми к развитию любых сценариев. Но мы и энергетики вообще делаем все, чтобы эти сценарии никогда не реализовались. И как показывает опыт в прошлом календарном году, мы свое слово сдержали”, – говорил министр.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ВНИМАНИЕ! ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ ОТКЛЮЧАТ СВЕТ! Стало известно, когда и на сколько!"

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш предупредил, что российские оккупанты, скорее всего, готовятся к следующему массированному обстрелу по Украине, в частности – по ее энергетике.

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