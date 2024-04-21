В Харькове нашли замену разбомбленной электростанции

Оккупанты активизировали удары по энергетической инфраструктуре Харькова.
В Харьков в ближайшее время привезут газотурбинные электростанции. Они могут усугубить ситуацию с дефицитом электроэнергии в городе.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.
Он рассказал о визите в Харьков делегации послов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителей ООН. Они, в частности, осмотрели энергетическую инфраструктуру Харькова, повредившую россияне, а также обсудили подготовку к следующей зиме и наработку на ближайшее время.
" Ожидаем, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии ", – сказал Синегубов.
Он отметил, что весной россияне активизировали удары по энергетической инфраструктуре Харькова.
" Оккупанты разрушили городскую ТЭЦ-5, а также Змиевскую ТЭС в Харьковской области. Сейчас в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением, в частности, работают графики отключения света", — добавил он.
Напомним, Россия может готовить еще одну попытку атаки на Харьков. Но для этого враг должен создать ударную группировку в количестве не менее 100 тыс. военных, и пока такая группировка не создается.
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