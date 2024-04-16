Часть Харькова осталась без электричества: в городе проблемы с транспортом и водой

Энергетики ликвидируют последствия обесточивания.
Во вторник днем, 16 апреля, в Харькове и в некоторых районах Харьковской области произошли отключения света.
Об этом сообщила прессслужба компании "Харьковоблэнерго".
"В результате аварийного отключения в объединенной сети частично обесточены часть Харькова и некоторые районы Харьковской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики пытаются как можно быстрее заживить всех абонентов.
Кроме того, в пресс-службе "Харьковского метрополитена" сообщили, что из-за нехватки напряжения останавливались поезда. Сейчас интервалы движения составляют 20 минут.
В свою очередь, в Харьковском городском совете уточнили, что из-за частичного обесточивания не работают некоторые маршруты наземного транспорта, частично не работают светофоры.
.Кроме того, в Харькове возникли проблемы с водоснабжением. Из-за нехватки электроэнергии некоторым абонентам воду подают с пониженным давлением.
Как сообщалось, этой ночью непогода наделала беды в Украине. Без электроэнергии осталось 130 населенных пунктов в трех областях. Подразделениям ГСЧС пришлось распиливать и убирать поваленные ветром деревья.