У Харкові знайшли заміну розбомбленій електростанції

До Харкова найближчим часом привезуть газотурбінні електростанції. Вони можуть полішити ситуацію з дефіцитом електроенергії в місті.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram-каналі.

Він розповів про візит до Харкова делегації послів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представників ООН. Вони, зокрема, оглянули енергетичну інфраструктуру Харкова, яку пошкодили росіяни, а також обговорили підготовку до наступної зими та напрацювання на найближчий час.

"Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", - сказав Синєгубов.

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Він наголосив, що навесні росіяни активізували удари по енергетичній інфраструктурі Харкова.

"Окупанти зруйнували міську ТЕЦ-5, а також Зміївську ТЕС в Харківській області. Наразі в місті спостерігаються проблеми з електропостачанням, зокрема, працюють графіки відключення світла", - додав він.

Нагадаємо, Росія може готувати ще одну спробу атаки на Харків. Але задля цього ворог повинен створити ударне угруповання у кількості не менш ніж 100 тис. військових, і поки що такого угруповання не створюється.

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