У Харкові знайшли заміну розбомбленій електростанції

Окупанти активізували удари по енергетичній інфраструктурі Харкова.
До Харкова найближчим часом привезуть газотурбінні електростанції. Вони можуть полішити ситуацію з дефіцитом електроенергії в місті.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram-каналі.
Він розповів про візит до Харкова делегації послів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представників ООН. Вони, зокрема, оглянули енергетичну інфраструктуру Харкова, яку пошкодили росіяни, а також обговорили підготовку до наступної зими та напрацювання на найближчий час.
"Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", - сказав Синєгубов.
Він наголосив, що навесні росіяни активізували удари по енергетичній інфраструктурі Харкова.
"Окупанти зруйнували міську ТЕЦ-5, а також Зміївську ТЕС в Харківській області. Наразі в місті спостерігаються проблеми з електропостачанням, зокрема, працюють графіки відключення світла", - додав він.
Нагадаємо, Росія може готувати ще одну спробу атаки на Харків. Але задля цього ворог повинен створити ударне угруповання у кількості не менш ніж 100 тис. військових, і поки що такого угруповання не створюється.
Читайте також: