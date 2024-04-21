"Вічна війна": Ілон Маск цинічно прокоментував схвалену США допомогу Україні

Ілона Маска "непокоїть" не напад Росії на Україну, а "що не існує стратегії виходу" із війни.

Американський мільярдер Ілон Маск, який зайняв проросійську позицію у війні в Україні, непрямо звинуватив владу США у продовженні "вічної війни", не назвавши у ній агресора Володимира Путіна.

Так американський винахідник прокоментував ухвалення Конгресом США нового пакета військової допомоги Україні.

Маск прикріпив відповідь на допис бізнесмена Девіда Сакса, який не підтримує продовження допомоги українським військовим силам.

"Мене найбільше непокоїть те, що не існує стратегії виходу, а є лише вічна війна, в якій діти помирають в окопах від артилерійських знарядь або заряджають кулемети та снайперів на мінних полях", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, коли до України надійде перший транш зброї у рамках надання військової допомоги.

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