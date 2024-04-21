Окупанти вигадали новий фейк про Буданова: що про це відомо

Російські окупанти вигадали новий фейк стосовно керівника української розвідки Кирила Буданова. Пропаганда РФ намагається впевнити своє суспільство в тому, що він потрапив у полон.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Насправді, пропагандисти вже "брали у полон Буданова" - цей фейк вони тиражували ще у жовтні 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Там також додали, що РФ для створення фейку використала технологію діп-фейку з обличчям Буданова.

Нагадаємо, що українські захисники збили російський бомбардувальник Ту-22М3 за допомогою ЗРК С-200.

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