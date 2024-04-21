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США схвалили військову допомогу Україні: у Кремлі вибухнули погрозами Вашингтону

США схвалили військову допомогу Україні: у Кремлі вибухнули погрозами Вашингтону

Речниця МЗС РФ Марія Захарова / Фото: Associated Press

У Росії на рішення США традиційно відреагували погрозами.

У Кремлі незадоволені рішення Конгресу США ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Там погрожують "безумною та рішучою відсіччю".

Таку заяву зробила представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передають російські пропагандисти.

РосЗМІ пишуть, що Захарова, коментуючи виділення американської допомоги Києву, заявила, що "дії Вашингтона як фактичної сторони конфлікту отримають безумовну і рішучу відсіч".

Варто зауважити, що напередодні Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні. Допомога американських партнерів була заблокована протягом п'яти місяців.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про голосування та реакцію світу.

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