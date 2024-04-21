США дали "зелене світло" військовій допомозі для України: коли отримаємо зброю і гроші

Якщо усі процедури та підпис президента Джо Байдена відбудуться без зволікань, то вже від травня Україна зможе отримати перші партії допомоги, які зараз так потрібні на фронті.

Палата представників США (одна з палат Конгресу, де більшість у республіканців) після понад піврічного блокування військової та фінансової допомоги Україні нарешті схвалила такий потрібний Києву законодавчий пакет на понад 60 мільярдів доларів. "За" проголосували 311 голосів за 218 необхідних. "Проти" - 112. Пакет допомоги Україні у США заблокували ще на початку жовтня 2023 року.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про голосування та реакцію світу.

Палата представників Конгресу США ухвалила пакет допомоги Україні на $60,84 млрд, після того як документ H.R. 8035 "Закон про додаткові асигнування на безпеку України" здобув підтримку конгресменів. Про це стало відомо з трансляції голосування 20 квітня

"За" проголосували 311 конгресменів. З них 210 демократів і 101 республіканець. Проти ініціативи виступили 112 конгресменів. Сім членів Палати не голосували.

Американські гроші розподілять за такою схемою:

$23,2 млрд на поповнення американських військових запасів, з яких раніше надходило озброєння Україні

$11,3 млрд на поточну діяльність військових США в регіоні (зокрема, навчання українських військовослужбовців)

$13,8 млрд на закупівлю для українських сил озброєнь і надання оборонних послуг

$26 млрд на продовження нагляду і підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Києву

Що далі

Тепер весь пакет з чотирьох проєктів має затвердити Сенат. Спочатку очікувалось, що він мав зібратись після перерви 29 квітня. Але спікер Сенату демократ Чак Шумер вже оголосив, що засідання для схвалення допомоги відбудеться вже 23 квітня. Потім свій підпис має поставити президент Джо Байден.

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У будь-якому разі, допомога для України має бути остаточно розблокована не пізніше кінця квітня.

У Пентагоні вже заявили, що без зволікань відправлять нові партії зброї Україні щойно Конгрес розблокує пакет допомоги.

Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про допомогу для України

Президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України, йдеться на сайті Білого дому.

"Сенат США має схвалити законопроєкт про допомогу Україні у найкоротші терміни, щоб Вашингтон якнайшвидше направив зброю Україні", – наголосив Байден.

Проєкт вже вирушає до Сенату, пише пресслужба Білого дому.

"Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою", – заявив Байден.

Реакція Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Палати представників США, яка схвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні.

"Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати", – підкреслив президент.

Він наголосив, що "сьогодні (20 квітня – ред.) був ухвалений життєво важливий законопроєкт, який допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів, а також зробить народи України та США сильнішими".

Як європейські лідери відреагували на голосування у США

Польські політики відреагували на схвалення Палатою представників США законопроєкту про надання допомоги Україні.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск подякував США за відповідне рішення.

"Спікер Джонсон, дякую. Краще пізно, ніж занадто пізно. І я сподіваюся, що для України ще не запізно", – наголосив він.

Маршал Сейму Польщі Шимон Головня, своєю чергою, після голосування Палати представників написав: "Від імені народу Польщі я хочу подякувати спікеру Джонсону за те, що в останню хвилину в Палаті представників було прийнято додатковий пакет для України. Ця війна має бути виграна і буде виграна".

Фото: Associated Press

Очільник Європейської ради Шарль Мішель заявив, що це "давно назрілий" і важливий пакет допомоги Україні.

"Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу та статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", – написав він.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна заслуговує "на всю можливу підтримку" для протистояння Росії.

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"Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якнайшвидше, оскільки на кону життя. Трансатлантичні союзники об’єднані у підтримці свободи та демократії", – сказала вона.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що це великий крок до перемоги й всі союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, а підтримка та згуртованість Заходу сьогодні є надзвичайно важливими.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила, що "Україна бореться за всіх нас і заслуговує на повну підтримку".

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