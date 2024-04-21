У ВМС прокоментували "бавовну" у Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі вранці 21 квітня пролунала серія вибухів, окупанти перекрили Кримський міст. Наразі відомо, що у порту було уражено російське судно – там спалахнула пожежа.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону прокоментував удар по Севастополю.

"Російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу Чорноморського флоту. Це в них така тактика, майже нова. По-друге, з позиції ВМС можу лише зазначити, що подібні інциденти й надалі траплятимуться на об'єктах військової інфраструктури ворога в нашому Криму", - зазначив він.

На запитання, чи задоволений він наслідками прильоту, він відповів: "Так, дуже".

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив про "відбиття атаки протикорабельної ракети на один із кораблів РФ на Північній стороні". За його словами, від осколків, що впали, сталося "невелике загоряння, яке оперативно ліквідували".

Нагадаємо, у ВМС прокоментували застосування окупантами бойових дельфінів.

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