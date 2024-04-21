В ВМС прокомментировали "бавовну" в Севастополе

Во временно оккупированном Севастополе утром 21 апреля прозвучала серия взрывов, оккупанты перекрыли Крымский мост. Известно, что в порту было поражено российское судно – там вспыхнул пожар.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона прокомментировал удар по Севастополю.

"Российские оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава Черноморского флота. Это у них такая тактика, почти новая. Во-вторых, с позиции ВМС могу лишь отметить, что подобные инциденты и дальше будут случаться на объектах военной инфраструктуры врага в нашем Крыму", — отметил он.

На вопрос, доволен ли он последствиями прилета, он ответил: "Да, очень".

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил об "отражении атаки противокорабельной ракеты на один из кораблей РФ на Северной стороне". По его словам, от упавших осколков произошло "небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали".

Напомним, в ВМС прокомментировали применение оккупантами боевых дельфинов.

Читайте также ведущие новости дня: