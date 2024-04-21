Удар по Севастополю: пошкоджено судно окупантів – подробиці (відео)

У тимчасово окупованому Севастополі вранці 21 квітня пролунала серія вибухів. Люди повідомляли про перекриття Кримського мосту. Наразі відомо, що у порту уражено російське судно – воно горить.

За даними "Атеш", внаслідок атаки є кілька жертв серед окупантів, а також багато поранених.

"Поки що можемо підтвердити про кілька 200-х. Багато 300-х. Карети швидкої допомоги продовжують прибувати", - йдеться у повідомленні.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив про "відбиття атаки протикорабельної ракети на один із кораблів РФ на Північній стороні".

За його словами, від осколків, що впали, сталося "невелике загоряння, яке оперативно ліквідували".

Нагадаємо, у Донецьку вбили американця Рассела Бентлі, який від 2014 року воював на боці окупантів та працював на російську пропаганду. За даними ISW, Кремль цензурує вимоги щодо розслідування його вбивства.

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