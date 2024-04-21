Чи будуть ще заморозки і сніг у квітні: відповідь синоптикині здивує

До України прийшов циклон, який приніс похолодання та опади.

Метеорологиня Віра Балабух в інтерв'ю "24 Каналу" сказала, чи можливі ще заморозки й сніг цієї весни.

"Синоптична ситуація змінюється, і на нас чекають погодні гойдалки й чергові аномалії. Від середини квітня й протягом наступного тижня погоду зумовлюватимуть вже арктичні повітряні маси, які відчутно знизять температуру повітря, особливо максимальну. Вона стане суттєво нижчою за норму. А от мінімальна температура повітря, попри такий потужний затік холоду, залишиться майже в межах норми", - сказала вона.

За її даними, у деяких районах, особливо на Заході України, нічні температури опустяться нижче нуля, спостерігатимуться заморозки, сніжна крупа, мокрий сніг.

"Загалом така погода є типовою для цього періоду року. Якраз нетиповими є такі дуже високі температури, практично літні, які були на початку місяця", - уточнила вона.

Нагадаємо, до України повернулося похолодання. Синоптики обіцяють українцям дощі, заморозки та навіть сніг. Коли повернеться тепло — читайте у новині.

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