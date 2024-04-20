До України суне потужний циклон: як зміниться погода

До України суне циклон, який принесе значне похолодання, дощі та сильний вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Циклон зумовить практично повсюди дощі, почасти навіть сильні. Опади супроводжуватимуться сильним вітром. Єдине, куди суттєві опади не дійдуть - до східних областей. І саме там завтра буде дуже тепло, до +19+24 градусів. У південній частині +13+18 градусів", - написала вона.

Дуже холодно очікується на півночі та заході, на Вінниччині та Черкащині передбачається +8+12 градусів. На решті території України протягом дня +10+16 градусів.

У Києві в неділю - дощі, сильний вітер, близько +8 градусів.

Нагадаємо, до України повернулося похолодання. Синоптики обіцяють українцям дощі, заморозки та навіть сніг. Коли повернеться тепло — читайте у новині.

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