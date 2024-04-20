Масштабна атака безпілотників у восьми областях РФ — спільна операція СБУ, ГУР та ССО

СБУ, розвідка і військові влучили щонайменше по трьох електропідстанціях РФ та базі зберігання пального росіян.

Міноборони РФ повідомило, що цієї ночі до восьми областей завітали десятки безпілотників. Операція є спільною роботою Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це інформують джерела ТСН.ua у спецслужбах.

Вибухи у ніч проти 20 квітня лунали у Бєлгородській, Брянській, Курській, Тульській, Смоленській, Рязанській, Калузькій та навіть Московській областях Росії. Уражено щонайменше три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі.

За даними джерел, ціллю СБУ, ГУР та ССО ЗСУ була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

"Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат - успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії", - зазначило джерело в спецслужбах.

Атака БПЛА по Росії 20 квітня

Вночі проти 20 квітня низка регіонів Росії пережила атаку безпілотників. За даними Міноборони РФ, сили ППО росіян за ніч перехопили та знищили нібито 50 "українських безпілотників" із них: 26 – над територією Бєлгородської області; 10 – над територією Брянської області; 8 – над територією Курської області; 2 – над Тульською областю та по одному – над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.

Наразі відомо, що у Смоленській області "прилетіло" по об'єкту паливно-енергетичного комплексу, спалахнула пожежа. Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив про "атаку українських дронів" на об'єкт паливно-енергетичного комплексу у Кардимівському районі області.

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