Які українські прізвища означають, що у ваших жилах тече єврейська кров

Багато українців мають родові імена, які походять від назв інших народів, від євреїв також.
На правобережній частині України єврейське населення становило значну частку жителів міст. Як пише у своїй книзі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько. Також євреї мешкали в українських селах, де отримували від своїх односельчан українців різноманітні прізвиська, які потім переходили у прізвища. Розповідаємо, які родові імена означають, що ваші предки були євреями.
Які прізвища означають, що предки могли бути євреями
Налічується більше десяти єврейських родових імен, які перейшли із прізвиськ:
- Атлас – вкрай поширене прізвище серед євреїв.
- Габінет, Зельман – такі прізвища отримували ті євреї, які орендували приміщення православних церков.
- Бухер, Верхер, Маргулес, Нішт, Ребман, Рубін, Шабас, Шайгець та Шайгіц.
- Маргулес та Рубін – це родові імена асимільованих євреїв.
- Шайгець, Кумріг – це похідні від прізвиськ, які потім перейшли в родові імена.
Які єврейські прізвища походять від географічних назв
Ізраїльський філолог Вольф Москович визначив, що близько тридцяти відсотків сучасних єврейських родових імен є похідними від назв країн Центральної та Східної Європи. Зокрема, йдеться про такі країни: Польщу, Білорусь, Німеччину, Чехію, Литву, Молдову та Україну.
До України євреї почали переселятися ще в шістнадцятому столітті, хоча прізвища у них з’явилися значно пізніше – у 19 столітті. Часто ці родові імена походили від назв українських міст та містечок. Наприклад, Бродський – від назви міста Броди Львівської області. Заводовкер – від села Завадівка Черкаської області. Македонський – від назви села Македони, що в Черкаській області.
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