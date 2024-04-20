Калініна обіграла росіянку та вийшла до півфіналу турніру в Руані

Ангеліна вибила зі змагань спортсменку з держави-терористки.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№32 WTA) пробилася до півфіналу турніру WTA 250 у французькому Руані. В 1/4 фіналу вона перемогла "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву (№43 WTA).

Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 7:5 на користь уродженки Нової Каховки.

Упродовж гри Калініна один раз подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 7 з 9 брейкпойнтів. Це була перша особиста зустріч тенісисток.

До слова, через загарбницьку повномасштабну війну, яку РФ продовжує вести проти України, російські та білоруські тенісисти допущені до змагань лише в нейтральному статусі.

Огляд матчу Калініна – Андрєєва

Зазначимо, що в першому колі Ангеліна обіграла француженку Алізе Корне (6:4, 7:5), а в другому раунді розібралася з італійкою Мартіною Тревізан (6:2, 6:3).

У півфіналі Калініна зустрінеться з польською тенісисткою Магдою Лінетт, яка посідає 60-те місце у світовому рейтингу. Іншу путівку до фіналу розіграють американка Слоан Стівенс (№39 WTA) і француженка Каролін Гарсія (№23 WTA).

Раніше повідомлялося, що українка Марта Костюк здобула вольову перемогу над третьою ракеткою світу американкою Корі Гауфф та вийшла до півфіналу турніру WTA 500 у Штутгарті.

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