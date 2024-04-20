Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмежень роботи онлайн-казино

Президент Володимир Зеленський 20 квітня увів в дію рішення РНБО "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Про це йдеться в Указі президента №234.

Документ, зокрема пропонує заборони на час дії воєнного стану доступ до азартних ігор для військовослужбовців.

РНБО доручила Кабінету міністрів:

розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та інших військових формувань;

заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити ліміту часу у грі на тиждень;

зобовʼязати організатора азартних ігор встановити ліміт для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць;

впровадити державну систему онлайн-моніторингу;

провести національну інформаційно-розʼяснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, блокування нелегальних сайтів, де надається доступ до азартних ігор.

Головнокомандувач ЗСУ та керівники військових формувань під час воєнного стану повинні запровадити заборону для військових щодо доступу до онлайн-казино.

СБУ повинна протягом двох місяців проведе перевірки організаторів азартних ігор.

Нацбанку протягом двох місяців необхідно затвердити рекомендації банкам щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх.

Міністерству цифрової трансформації України провести у місячний строк переговори з компаніями "Apple" та "Google" щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні "UA" у їх магазинах додатків.

Міністерство охорони здоров'я зобов'язали протягом трьох місяців розробити клінічний протокол лікування від ігрової залежності.

Нагадаємо, на фронті загинув військовослужбовець і громадський діяч Павло Петриченко, який у березні зареєстрував петицію на сайті ОП про заборону азартних ігор та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану.

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