Поляки розблокували два пункти пропуску на кордоні України – подробиці

У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею.

Польські фермери у суботу вранці, 20 квітня, завершили акцію протесту перед пунктами пропуску "Медика-Шегині" та "Корчова-Краківець". Рух вантажівок відбувається у звичному режимі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Там додали, що поляки завершили блокування після 9:00.

"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Наразі на в’їзд до України перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.

Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Нагадаємо, 18 квітня польські фермери розпочали блокування двох пунктів пропуску на кордоні – "Корчова-Краківець" і "Медика-Шегині".

Прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск закликав фермерів припинити блокування українського кордону.

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