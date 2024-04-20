Поляки разблокировали два пункта пропуска на границе Украины – подробности

В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей.

Польские фермеры в субботу утром, 20 апреля, завершили акцию протеста перед пунктами пропуска "Медика-Шегини" и "Корчева-Краковец". Движение грузовиков происходит в обычном режиме.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Там добавили, что поляки завершили блокировку после 9:00.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по двум направлениям осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Сейчас на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков.

Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Напомним, 18 апреля польские фермеры приступили к блокированию двух пунктов пропуска на границе – "Корчева-Краковец" и "Медика-Шегини".

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал фермеров прекратить блокировку украинской границы.

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