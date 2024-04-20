Калинина обыграла россиянку и вышла в полуфинал турнира в Руане

Ангелина выбила из соревнований спортсменку из государства-террориста.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) пробилась в полуфинал турнира WTA 250 во французском Руане. В 1/4 финала она победила "нейтральную" россиянку Мирру Андрееву (№43 WTA).

Поединок длился 1 час 37 минут и завершился со счетом 6:4, 7:5 в пользу уроженки Новой Каховки.

В течение игры Калинина один раз подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 7 из 9 брейкпойнтов. Это была первая личная встреча теннисисток.

К слову, из-за захватнической полномасштабной войны, которую РФ продолжает вести против Украины, российские и белорусские теннисисты допущены к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Обзор матча Калинина – Андреева

Отметим, что в первом круге Ангелина обыграла француженку Ализе Корне (6:4, 7:5), а во втором раунде разобралась с итальянкой Мартиной Тревизан (6:2, 6:3).

В полуфинале Калинина встретится с польской теннисисткой Магдой Линетт, которая занимает 60-е место в мировом рейтинге. Другую путевку в финал разыграют американка Слоан Стивенс (№39 WTA) и француженка Каролин Гарсия (№23 WTA).

Ранее сообщалось, что украинка Марта Костюк одержала волевую победу над третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте.

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