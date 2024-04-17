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Ви з роду урядовців, якщо ваше прізвище звучить так

Ви з роду урядовців, якщо ваше прізвище звучить так

Які прізвища давали представникам уряду / Фото: pixabay.com

Такі родові імена давали українцям, які мали відношення до влади.

Перші згадки про українські прізвища, які отримували представники органів влади, священики й багатії датуються шістнадцятим століттям. Розповідаємо, які родові імена давали тим, хто мав високий соціальний статус і був представником влади.

Які прізвища давали українцям, що мали відношення до влади

Українські родові імена мають цікаву історію свого походження. Є багато прізвищ, які давалися за родом діяльності людей. До таких належать ті, які походять від назв урядових посад:

  • Війт;
  • Войт;
  • Войтенко;
  • Писар;
  • Писаренко;
  • Писарчук;
  • Старостенко;
  • Старостюк;
  • Солтис.

Такі прізвища були у тих, хто обіймав найвищі посади чи був представником органу влади. Також ці родові імена мало дрібне чиновництво – помічники високопосадовців, які відповідали за розподілення ресурсів, вели розрахунки, контроль за сплатою податків тощо.

Які прізвища давали тим, хто мав проблеми із законом

Є окрема група прізвищ тих людей, які мали не дуже гарну репутацію і проблеми із законом. Ці українські прізвища виникли у 18 столітті:

  • Левенець;
  • Дейнека;
  • Бродимир;
  • Гайдамака;
  • Нестійло;
  • Нестримний;
  • Товченко;
  • Сидаль;
  • Сердюк.

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