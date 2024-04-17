Ви з роду урядовців, якщо ваше прізвище звучить так

Такі родові імена давали українцям, які мали відношення до влади.

Перші згадки про українські прізвища, які отримували представники органів влади, священики й багатії датуються шістнадцятим століттям. Розповідаємо, які родові імена давали тим, хто мав високий соціальний статус і був представником влади.

Які прізвища давали українцям, що мали відношення до влади

Українські родові імена мають цікаву історію свого походження. Є багато прізвищ, які давалися за родом діяльності людей. До таких належать ті, які походять від назв урядових посад:

Війт;

Войт;

Войтенко;

Писар;

Писаренко;

Писарчук;

Старостенко;

Старостюк;

Солтис.

Такі прізвища були у тих, хто обіймав найвищі посади чи був представником органу влади. Також ці родові імена мало дрібне чиновництво – помічники високопосадовців, які відповідали за розподілення ресурсів, вели розрахунки, контроль за сплатою податків тощо.

Які прізвища давали тим, хто мав проблеми із законом

Є окрема група прізвищ тих людей, які мали не дуже гарну репутацію і проблеми із законом. Ці українські прізвища виникли у 18 столітті:

Левенець;

Дейнека;

Бродимир;

Гайдамака;

Нестійло;

Нестримний;

Товченко;

Сидаль;

Сердюк.

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