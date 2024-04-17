Ви з роду урядовців, якщо ваше прізвище звучить так

Такі родові імена давали українцям, які мали відношення до влади.
Перші згадки про українські прізвища, які отримували представники органів влади, священики й багатії датуються шістнадцятим століттям. Розповідаємо, які родові імена давали тим, хто мав високий соціальний статус і був представником влади.
Які прізвища давали українцям, що мали відношення до влади
Українські родові імена мають цікаву історію свого походження. Є багато прізвищ, які давалися за родом діяльності людей. До таких належать ті, які походять від назв урядових посад:
- Війт;
- Войт;
- Войтенко;
- Писар;
- Писаренко;
- Писарчук;
- Старостенко;
- Старостюк;
- Солтис.
Такі прізвища були у тих, хто обіймав найвищі посади чи був представником органу влади. Також ці родові імена мало дрібне чиновництво – помічники високопосадовців, які відповідали за розподілення ресурсів, вели розрахунки, контроль за сплатою податків тощо.
Які прізвища давали тим, хто мав проблеми із законом
Є окрема група прізвищ тих людей, які мали не дуже гарну репутацію і проблеми із законом. Ці українські прізвища виникли у 18 столітті:
- Левенець;
- Дейнека;
- Бродимир;
- Гайдамака;
- Нестійло;
- Нестримний;
- Товченко;
- Сидаль;
- Сердюк.
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