Вы из рода чиновников, если ваша фамилия звучит так

Такие родовые имена давали украинцам, которые имели отношение к власти.
Первые упоминания об украинских фамилиях, которые получали представители органов власти, священники и богачи датируются шестнадцатым веком. Рассказываем, какие родовые имена давали тем, кто имел высокий социальный статус и являлся представителем власти.
Какие фамилии давали украинцам, которые имели отношение к власти
Украинские родовые имена имеют интересную историю своего происхождения. Есть много фамилий, которые давались по роду деятельности людей. К таким относятся те, которые произошли от названий правительственных должностей:
- Вийт;
- Войт;
- Войтенко;
- Писарь;
- Писаренко;
- Писарчук;
- Старостенко;
- Старостюк;
- Солтыс.
Такие фамилии были у тех, кто занимал высшие должности или был представителем органа власти. Также эти родовые имена имело мелкое чиновничество – помощники чиновников, которые отвечали за распределение ресурсов, вели расчеты, контроль за уплатой налогов и т.д.
Какие фамилии давали тем, кто имел проблемы с законом
Есть отдельная группа фамилий тех людей, у которых была не очень хорошая репутация и проблемы с законом. Эти украинские фамилии возникли в 18 веке:
- Левенец;
- Дейнека;
- Бродимир;
- Гайдамако;
- Нестойко;
- Безудержный;
- Товченко;
- Сидаль;
- Сердюк.
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