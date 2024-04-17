Вы из рода чиновников, если ваша фамилия звучит так

Такие родовые имена давали украинцам, которые имели отношение к власти.

Первые упоминания об украинских фамилиях, которые получали представители органов власти, священники и богачи датируются шестнадцатым веком. Рассказываем, какие родовые имена давали тем, кто имел высокий социальный статус и являлся представителем власти.

Какие фамилии давали украинцам, которые имели отношение к власти

Украинские родовые имена имеют интересную историю своего происхождения. Есть много фамилий, которые давались по роду деятельности людей. К таким относятся те, которые произошли от названий правительственных должностей:

Вийт;

Войт;

Войтенко;

Писарь;

Писаренко;

Писарчук;

Старостенко;

Старостюк;

Солтыс.

Такие фамилии были у тех, кто занимал высшие должности или был представителем органа власти. Также эти родовые имена имело мелкое чиновничество – помощники чиновников, которые отвечали за распределение ресурсов, вели расчеты, контроль за уплатой налогов и т.д.

Какие фамилии давали тем, кто имел проблемы с законом

Есть отдельная группа фамилий тех людей, у которых была не очень хорошая репутация и проблемы с законом. Эти украинские фамилии возникли в 18 веке:

Левенец;

Дейнека;

Бродимир;

Гайдамако;

Нестойко;

Безудержный;

Товченко;

Сидаль;

Сердюк.

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