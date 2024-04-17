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Вы из рода чиновников, если ваша фамилия звучит так

Вы из рода чиновников, если ваша фамилия звучит так

Какие фамилии давали представителям правительства / Фото: pixabay.com

Такие родовые имена давали украинцам, которые имели отношение к власти.

Первые упоминания об украинских фамилиях, которые получали представители органов власти, священники и богачи датируются шестнадцатым веком. Рассказываем, какие родовые имена давали тем, кто имел высокий социальный статус и являлся представителем власти.

Какие фамилии давали украинцам, которые имели отношение к власти

Украинские родовые имена имеют интересную историю своего происхождения. Есть много фамилий, которые давались по роду деятельности людей. К таким относятся те, которые произошли от названий правительственных должностей:

  • Вийт;
  • Войт;
  • Войтенко;
  • Писарь;
  • Писаренко;
  • Писарчук;
  • Старостенко;
  • Старостюк;
  • Солтыс.

Такие фамилии были у тех, кто занимал высшие должности или был представителем органа власти. Также эти родовые имена имело мелкое чиновничество – помощники чиновников, которые отвечали за распределение ресурсов, вели расчеты, контроль за уплатой налогов и т.д.

Какие фамилии давали тем, кто имел проблемы с законом

Есть отдельная группа фамилий тех людей, у которых была не очень хорошая репутация и проблемы с законом. Эти украинские фамилии возникли в 18 веке:

  • Левенец;
  • Дейнека;
  • Бродимир;
  • Гайдамако;
  • Нестойко;
  • Безудержный;
  • Товченко;
  • Сидаль;
  • Сердюк.

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