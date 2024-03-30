Якщо у вас таке прізвище, ваші пращури були з роду знахарів чи ворожок

Чи були у вашому роду знахарі та ворожки: перевірте своє прізвище

Українські прізвища мають певне походження, свою історію і можуть багато розповісти про своїх носіїв.

На сайті "Рідні" можна знайти прізвища та їх похідні, які натякають на "знахарське" минуле, на причетність до такої справи, як ворожіння. Тут можна отримати інформацію, скільки зараз людей носять такі прізвища в Україні.

Ваші предки, скоріш за все, ворожили чи були знахарями, якщо ви у списку:

Ворожбит. В Україні 848 носіїв цього прізвища.

Ворожко, 553 носіїв.

Ворожцова - 137.

Ворожка (118).

Ворожильник (38).

Відьма. На сьогодні налічується лише 23 його носіїв.

Відьмаченко, Рідкісне прізвище, всього 6 носіїв.

Відьманов, Українців з таким прізвищем дужу мало - 5 носіїв.

Віщун (59 носіїв).

Віщук (192 носії).

Віщунова (5).

Знахаренко (117 носіїв).

Знахарчук (16)

Знахарук (11)

Читайте також: