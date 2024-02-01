Українські прізвища, які виникли від назв птахів: перевір своє

Прізвище виникали в різні періоди історії народу, були пов'язані з його культурою, побутом, історією.

На початку кожне прізвисько і прізвище було чимось зумовлене і щось означало, завжди існувала якась підстава для того, щоб людині дати назву, яка мала б відрізняти її від інших Як зазначає дослідник та мовознавець М.Худаш, найбільш уживаними та найпоширенішими засобами додаткової ідентифікації особи були найменування по батькові, потім – за місцем проживання чи походження, за професією або заняттям і, звичайно, різні індивідуальні “вуличні” прізвиська.

Прізвиська, утворені від українських назв птахів, існували ще за часів Київської Русі, серед них, наприклад, Голуб, Зозуля, Курка, Соловей. Прізвища популяризувала та трансформувала народна творчість. Звичайні прізвиська, наприклад, Сокіл, Кулик, могли видозмінювати для більшої поетичності в Соколенко, Куличенко. Буркотливу людину могли прозвати в народі Гусаком, а його син вже був Гусаченком.

Прізвища та їх похідні, які виникли від назв птахів:

Голуб (Голубка, Голубенко, Голубій),

Гусак (Гусаченко, Гусачук),

Індик (Індиченко, Індичук),

Качур,

Когут (Когутенко, Когутюк),

Курка (Курченко, Курчук),

Півень (Півенко, Півнюк),

Балабан,

Беркут (Беркутенко),

Бусько (Бусенко, Бусюк),

Ворона (Вороненко, Воронько, Воронець, Воронюк),

Гава (Гавенко, Гавук, Гавчук),

Галка (Галченко, Галчук, Галич, Галиченко, Галичук),

Гоголь (Гоголенко, Гоголюк),

Горлик (Горличенко, Горличук),

Горобець (Горобенко, Горобченко; Оробець, Воробей, Воробій, Воробець, Воробченко, Воробчук; Швороб, Шворобук),

Грач (Граченко, Грачук),

Деркач (Деркаченко, Деркачук),

Дрізд (Дрозденко, Дроздович, Дроздовський, Дроздов, Дроздюк),

Журавель (Журавленко, Журавлюк),

Зозуля (Зозуленко, Зозулюк, Зозуляк),

Кобець (Кобченко, Кобчук),

Крук (Крученко, Крученюк),

Кулик (Куличенко, Куликовський, Куличук),

Ластівка (Ластівенко, Ластівчук),

Лебідь (Лебеденко, Лебедюк),

Лелека (Лелеченко, Лелюк),

Одуд (Удод, Удуд, Водвуд, Одуденко, Удоденко, Удуденко, Водвуденко),

Орел (Орлик, Орленко, Орлович, Орловський, Орлюк),

Перепелиця (Перепеленко, Перепелюк, Перепельченко),

Пугач (Пуга, Пугаченко, Пугачук),

Синиця (Синиченко, Синичук, Синичак),

Сич (Сиченко, Сичук),

Снігур (Снігуренко, Снігурук),

Сова (Совук, Совенко),

Сойка (Сойко, Сойчук, Сойчак, Сойченко),

Сокіл (Соколенко, Соколик, Соколовський, Соколюк),

Соловей (Соловейченко, Соловейчук),

Сорока (Сороченко, Сорочук),

Стриж (Стриженко, Стрижак, Стрижук),

Тетеря (Тетеренко, Тетерук),

Чайка (Чайченко, Чайковський, Чайчук),

Чапля (Чапленко, Чаплинський, Чаплюк),

Чиж (Чиженко, Чижик, Чижевський, Чижук),

Чорногуз (Чорногузенко),

Шпак (Шпаченко, Шпачук),

Шуляк (Шуляченко, Шулячук),

Яструб (Яструбенко).

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