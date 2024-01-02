10 найпопулярніших прізвищ України: шукайте своє

Яких українських прізвищ в Україні найбільше

Прізвища, які є найпопулярнішими в Україні налічують понад 100 000 носіїв кожне.

В рейтингу найпоулярніших прізвищ на першому місці знаходиться Мельник. Громадян з таким прізвищем в Україні наразі налічується понад 107 тисяч.

Другим за популярністю прізвищем в Україні є Шевченко, громадян з таким прізвищем в Україні налічується понад 106 тисяч. Найбільше таких громадян на Слобожанщині.

На третьому місці за поширеністю знаходиться Коваленко, понад 88 тис. носіїв загалом. Найчастіше зустрічається на Придніпров’ї.

Генеалогічний портал "Рідні" наводить перелік найпопулярніших прізвищ в Україні

Топ -10 популярних прізвищ України

Мельник Шевченко Коваленко Бондаренко Бойко Ткаченко Кравченко Ковальчук Коваль Олійник.

Як видно зі списку, дев'ять з десяти прізвищ означають професійну діяльність наших пращурів. Єдине прізвище у топі, яке виникло не від назви професії це Бойко.

У списку бачимо прізвища, які пішли під від назви професій — мельників, шевців, ковалів, бондарів, ткачів, кравців, олійників. Від професії коваля походять три найпопулярніші прізвища — це Коваленко, Ковальчук, Коваль. Багато прізвищ пов'язані з виготовленням одягу — це шевці, ткачі, кравці.

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