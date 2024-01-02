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10 самых популярных фамилий Украины: ищите свою

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
198
Время на прочтение
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10 самых популярных фамилий Украины: ищите свою

Самые распространенные фамилии в Украине

Каких украинских фамилий в Украине больше всего

Фамилии, наиболее популярные в Украине, насчитывают более 100 000 носителей каждая.

В рейтинге самых полярных фамилий на первом месте находится Мельник. Граждан с такой фамилией в Украине в настоящее время насчитывается более 107 тысяч.

Второй по популярности фамилией в Украине является Шевченко, граждан с такой фамилией в Украине насчитывается более 106 тысяч. Больше всего таких граждан в Слобожанщине.

На третьем месте по распространенности находится Коваленко, более 88 тыс. носителей. Чаще всего встречается на Приднепровье.

Генеалогический портал "Родни" приводит список самых популярных фамилий в Украине.

Топ-10 популярных фамилий Украины

  1. Мельник
  2. Шевченко
  3. Коваленко
  4. Бондаренко
  5. Бойко
  6. Ткаченко
  7. Кравченко
  8. Ковальчук
  9. Кузнец
  10. Олейник.

Как видно из списка, девять из десяти фамилий означают профессиональную деятельность наших предков. Единственная фамилия в топе, возникшая не от названия профессии, это Бойко.

В списке видим фамилии, которые пошли под название профессий — мельников, сапожников, кузнецов, бондарей, ткачей, портных, "олейников". От профессии "коваля", кузнеца происходят три самые популярные фамилии – это Коваленко, Ковальчук, Коваль. Многие фамилии связаны с изготовлением одежды – это ткачи, портные.

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Дата публикации
Просмотры
198
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