10 самых популярных фамилий Украины: ищите свою

Каких украинских фамилий в Украине больше всего

Фамилии, наиболее популярные в Украине, насчитывают более 100 000 носителей каждая.

В рейтинге самых полярных фамилий на первом месте находится Мельник. Граждан с такой фамилией в Украине в настоящее время насчитывается более 107 тысяч.

Второй по популярности фамилией в Украине является Шевченко, граждан с такой фамилией в Украине насчитывается более 106 тысяч. Больше всего таких граждан в Слобожанщине.

На третьем месте по распространенности находится Коваленко, более 88 тыс. носителей. Чаще всего встречается на Приднепровье.

Генеалогический портал "Родни" приводит список самых популярных фамилий в Украине.

Топ-10 популярных фамилий Украины

Мельник Шевченко Коваленко Бондаренко Бойко Ткаченко Кравченко Ковальчук Кузнец Олейник.

Как видно из списка, девять из десяти фамилий означают профессиональную деятельность наших предков. Единственная фамилия в топе, возникшая не от названия профессии, это Бойко.

В списке видим фамилии, которые пошли под название профессий — мельников, сапожников, кузнецов, бондарей, ткачей, портных, "олейников". От профессии "коваля", кузнеца происходят три самые популярные фамилии – это Коваленко, Ковальчук, Коваль. Многие фамилии связаны с изготовлением одежды – это ткачи, портные.

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