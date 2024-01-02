РФ підтвердила, що скинула власну ракету на село у Воронезькій області

Влада повідомила про руйнування у семи домоволодіннях.
Міноборони РФ підтвердило, що 2 січня російська ракета впала на село Петропавлівка у Воронезькій області. У відомстві заявили про "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу".
Про це повідомили у пресслужбі російського Міноборони, а також місцевий губернатор Олександр Гусєв.
Губернатор заявив про "аварійне сходження боєприпасу" в Острогозькому районі Воронезької області. За словами Гусєва, ніхто не постраждав, але в семи домоволодіннях зафіксовані руйнування.
Водночас у Міноборони РФ вказали, що 2 січня близько 9:00 (за Москвою) при виконанні польоту літака ВКС над населеним пунктом Петропавлівка у Воронезькій області "відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу".
У відомстві також повідомили про відсутність постраждалих та поінформували про пошкодження шести приватних будівель.
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Росіяни почали розслідування інциденту. На місці працює комісія для оцінки характеру пошкоджень та надання допомоги у відновленні будинків.
Нагадаємо, раніше український журналіст Денис Казанський повідомив, що під час російської ракетної атаки по Україні 2 січня одна з ракет впала у селі Петропавлівка Воронезької області РФ. Внаслідок цього були знищені кілька будинків.
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