РФ підтвердила, що скинула власну ракету на село у Воронезькій області

Влада повідомила про руйнування у семи домоволодіннях.

Міноборони РФ підтвердило, що 2 січня російська ракета впала на село Петропавлівка у Воронезькій області. У відомстві заявили про "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу".

Про це повідомили у пресслужбі російського Міноборони, а також місцевий губернатор Олександр Гусєв.

Губернатор заявив про "аварійне сходження боєприпасу" в Острогозькому районі Воронезької області. За словами Гусєва, ніхто не постраждав, але в семи домоволодіннях зафіксовані руйнування.

Водночас у Міноборони РФ вказали, що 2 січня близько 9:00 (за Москвою) при виконанні польоту літака ВКС над населеним пунктом Петропавлівка у Воронезькій області "відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу".

У відомстві також повідомили про відсутність постраждалих та поінформували про пошкодження шести приватних будівель.

Читайте провідні новини дня:

Росіяни почали розслідування інциденту. На місці працює комісія для оцінки характеру пошкоджень та надання допомоги у відновленні будинків.

Нагадаємо, раніше український журналіст Денис Казанський повідомив, що під час російської ракетної атаки по Україні 2 січня одна з ракет впала у селі Петропавлівка Воронезької області РФ. Внаслідок цього були знищені кілька будинків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жахіття атак у Києві та Харкові! Новини 11:00 2 січня 2024 року

Читайте також: