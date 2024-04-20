Масштабная атака беспилотников в восьми областях РФ – совместная операция СБУ, ГУР и ССО

СБУ, разведка и военные попали по меньшей мере по трем электроподстанциям РФ и базе хранения топлива россиян.

Минобороны РФ сообщило, что этой ночью в восемь областей посетили десятки беспилотников. Операция — совместная работа Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщает источник ТСН.ua в спецслужбах.

Взрывы в ночь на 20 апреля звучали в Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и даже Московской областях России. Поражены по меньшей мере три электроподстанции и база хранения топлива, где загорелись пожары.

По данным источников, целью СБУ, ГУР и ССО ВСУ была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

"Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат — успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России", — отметил источник в спецслужбах.

Атака БПЛА по России 20 апреля

Ночью против 20 апреля ряд регионов России пережил атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО россиян за ночь перехватили и уничтожили якобы 50 "украинских беспилотников" из них: 26 – над территорией Белгородской области; 10 – над территорией Брянской области; 8 – над территорией Курской области; 2 – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

Известно, что в Смоленской области "прилетело" по объекту топливно-энергетического комплекса, вспыхнул пожар. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил об "атаке украинских дронов" на объект топливно-энергетического комплекса в Кардымовском районе области.

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